أعلن مدير ادارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية المهندس حسين العمري عن نسب الإنجاز بال...
صرح ممدوح المعاودة المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة من انه على اثر ضبط...
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو...
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب ا...
أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,206.40 بانخفاض وقدره 3.36 نقطة عن معدل...
أطلقت "تمكين"برنامج "تمويل بلاس(تمويل+)" وذلك بالتعاون مع بنك البركة الإسلامي، بمحفظة ...
حققت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، شركة الألمنيوم العالمية التي تتخذ من البحرين مقراً ل...
حسن عبدالنبيأفادت النشرة الفصلية الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائت...
أكدت أستاذ طب المجتمع ونائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي في كلية الطب والعلوم ...
من كان يعتقد أنه بعد كل هذا التطور الذي شهده الطب البشري على مدى عقود يتوصل العلماء إل...
أكد أطباء أن العلاج الجديد للمراحل الأولية لسرطان البروستاتا عن طريق أشعة الليزر يمثل ...
قالت هيئة كوبرنيكوس للتغيير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن العام الم...
أنتجت شركة جنرال إلكتريك "فرنا" ذكيا يمكنه العمل دون أي تدخل بشري، وكشفت عنه خلال معرض...
ما زالت الحرب الكلامية بين براد بيت وأنجلينا جولي مستمرة، وجاءت أخر التطورات في أعقاب ...
حصد فيلم «لا لا لاند» نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الذي أقيم في بيفرلي هيل...
حررت السلطات الإماراتية في دبي 19 مخالفة سير بسبب السرعة الزائدة خلال ساعة واحدة فقط ف...
صرح رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصد...
أيدت محكمة التمييز الإعدام لـ3 والمؤبد لـ7 متهمين بتفجير الديه الذي استشهد فيه الضاب...
جنحت شابة بريطانية نحو صديقها وسددت له طعنات بالسكين في كتفه عقاباً له على أكل البطاطس...
أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت وقوع حادث مروري بين مركبتين وحافلة على شارع الملك فيص...