الأحد 1 يناير 2017
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بالأحمر

لله در البحرين حين تجتمع على المحبة. عام جديد عنوانه الخير والسلام لمملكتنا الغالية.

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