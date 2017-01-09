الثلاثاء 10 يناير 2017
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بالأحمر

إلى الذين تباكوا وسيتباكون على حكم الإعدام، ننصحكم بتغيير أسلوبكم المكرر الذي تتبعونه كل مرة، فالناس لن ينسوا أن الذين قتلوا بيد الإرهاب بشر من لحم ودم.

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