إلى الذين تباكوا وسيتباكون على حكم الإعدام، ننصحكم بتغيير أسلوبكم المكرر الذي تتبعونه كل مرة، فالناس لن ينسوا أن الذين قتلوا بيد الإرهاب بشر من لحم ودم.