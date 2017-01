Your browser does not support the video tag.





بالأحمر إلى الذين تباكوا وسيتباكون على حكم الإعدام، ننصحكم بتغيير أسلوبكم المكرر الذي تتبعونه كل مرة، فالناس لن ينسوا أن الذين قتلوا بيد الإرهاب بشر من لحم ودم.