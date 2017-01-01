أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن أن وزارة الإسكان ستشرع في تنفيذ مشروع...
دانت وزارة خارجية البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في وقت متأخر الليلة الماضية في...
بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب...
قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت، الأحد، محاولات تسل...
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ طرح جنيهات إسترلينية معدنية جديدة، في 28 مارس المق...
أنس الأغبشأكد رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ...
حلت سيدة الأعمال البحرينية منى المؤيد في المرتبة الثامنة تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأو...
أعرب اقتصاديون عن تفاؤلهم الكبير بالعام الجديد 2017 بأن يكون الانفراج الحقيقية للوضع ا...
كشف مركز طبي في السودان، السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي في البلاد، م...
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك ب...
قررت السلطات اليابانية إعدام 110 آلاف دجاجة في مزرعة دواجن بجزيرة كيوشو جنوب البلاد بع...
أشارت دراسة أمريكية إلى أن الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن خلال العطلة الصيفية منهم خلا...
فقد مركز "الجعلة" بمحافظة الأسياح السعودية ما يقدر بثلثي سكانه خلال الـ 25 سنة الماضية...
وجهت الفنانة الخليجية أحلام رسالة إلى جمهورها ومحبيها عبر تويتر عبرت من خلالها عن اعتذ...
امتدت المعركة الدبلوماسية الروسية الأميركية لتأخذ منحى شخصيا عندما علقت السفارة الروسي...
قضت محكمة في الجزائر بحبس امرأة لمدة عام مع وقف التنفيذ، بسبب اتهامها بسرقة مجوهرات و ...
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية ...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة إخلاء سبيل نبيل رجب بضمان محل إقامته ومنعه من الس...
شطبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قيد مؤسسة لتخليص المعاملات بسبب تقديمها مستندات ...
أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حادث مروري بين ثلاث سيارات على جسر الملك فهد باتجاه السعو...